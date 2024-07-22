В Махачкале две студентки сгорели заживо во время хоррор-квеста

В Ростове-на-Дону произошла трагедия в квест-руме «Дом ужасов», расположенном на улице Шеболдаева. Заведение, принадлежащее известному местному КВНщику Гусейну Ибрагимову, стало местом гибели двух молодых женщин, сообщает РИА Новости.
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