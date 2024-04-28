РИА Новости: боец СВО из Сербии не получил выплаты за два ранения

Доброволец из Сербии Александр Йокич, который сражался за жителей Донбасса с 2021 года и принимает участие в специальной военной операции (СВО), заявил, что ему не перечислили выплаты за два ранения, полученные в ходе боевых действий.
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