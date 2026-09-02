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Царьград

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Послы США обсудили с Нетаньяху прогресс в переговорах с Ливаном

Послы США обсудили с Нетаньяху прогресс в переговорах с Ливаном

Послы США Майк Хакаби и Мишель Исса обсудили с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прогресс в переговорах с Ливаном.

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