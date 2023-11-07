Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Давно надо бы почистить эту планету! Столько при.дурков, де.билов и клоу.нов к  власти дорвались - мама не горюй!.. У...«Половина погибне...
  • Дмитрий Шершов
    А Гопода Бога не обьявили розыск! критиныМВД России объяви...
  • mike
    Автору историю надо бы знать, переворот произошёл в феврале 1917, а большевики уже имевшееся двоевластие решили прекр...Мир наоборот и но...

«Надо вернуться в алкоголизм!» — бросившая пить певица Слава жалуется на здоровье

«Надо вернуться в алкоголизм!» — бросившая пить певица Слава жалуется на здоровье

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, «страдает» от последствий здорового образа жизни. Отказалась от алкоголя и как в том мультфильме про Дядю Федора — то лапы ломит, то хвост отваливается… В случае артистки — то кашель без причины, то боли в спине, да еще и цифры на весах совсем перестали радовать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх