Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, «страдает» от последствий здорового образа жизни. Отказалась от алкоголя и как в том мультфильме про Дядю Федора — то лапы ломит, то хвост отваливается… В случае артистки — то кашель без причины, то боли в спине, да еще и цифры на весах совсем перестали радовать.