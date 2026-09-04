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5–6 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности в Музее городского хозяйства Москвы

5–6 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности в Музее городского хозяйства Москвы

Фото: пресс-служба АО «Мосгаз» В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности 5 и 6 сентября акционерное общество «Мосгаз» организует интерактивную программу в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ.

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