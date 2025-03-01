Для ремонта моста у Петропавловской крепости нашли подрядчика

Цена контракта – почти 200 миллионов рублей Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» по итогам тендера будет заключать контракт на 196,7 миллиона рублей на ремонт Кронверкского моста у Петропавловской крепости, следует из данных портала госзакупок.
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