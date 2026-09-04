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Царьград

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32 пассажира не попали на рейс Новосибирск — Петербург из-за овербукинга

32 пассажира не попали на рейс Новосибирск — Петербург из-за овербукинга

Девушка из Новосибирска не смогла вылететь в Петербург из-за того, что авиакомпания продала больше билетов, чем было мест в самолете.

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