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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Ведищев выразил недовольство Тренту Фрэйзеру после 3-го матча

Андрей Ведищев подошел к лидеру «Зенита» Тренту Фрэйзеру и поучаствовал с ним в беседе на повышенных тонах.

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