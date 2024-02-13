Зеленский признал проблемы с комплектованием и управлением в рядах ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский 13 февраля сообщил, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и глава украинского минобороны Рустем Умеров посетили военные части на фронте и доложили ему о проблемах с комплектованием и управлением в рядах украинских военнослужащих.