В России могут ужесточить наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает лишение прав до двух лет, а денежный штраф вырастет сразу в четыре разаВ Госдуме предложили еще строже наказывать водителей, не пропустивших карету скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии