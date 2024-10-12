Уходящий президент Индонезии открыл государственный дворец в новой столице

Церемонию открытия построенного Государственного дворца в новой столице страны архипелага Нусантаре, в провинции Восточный Калимантан, провел уходящий президент Индонезии Джоко Видодо (Джокови), 11 октября сообщило агентство CNN Indonesia.
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