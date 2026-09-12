Содержание:00:12 Введение и объявления01:11 Призыв к поддержке02:06 Захват Мохи хуситами03:04 Исторический контекст и экономические интересы04:04 Роль Саудовской Аравии и других стран05:03 Политическая подоплёка хуситов05:59 Историческое наследие курешитов06:51 Современные цели хуситов07:49 Влияние Запада и СВО08:42 Хуситы и их новый лидер10:35 Усиление хуситов12:23 Визит Кушнера в Киев14:05 Провокации и компромат18:47 Давление на Зеленского21:23 Программа «Чёрная Месса»22:23 Сеть агентств и первый случай в Бельгии23:21 Расследование и улики27:08 Роль Жан-Мишеля Ню28:07 Связи с ЦРУ и Эпштейнами29:47 История братьев Кинкора31:33 Архив Викиликс33:31 Усыновление корейских детей35:16 Связь с домом Дюпре35:32 Проблема похищения детей36:41 Ситуация в России в 90-е годы37:30 Связь детских домов с насилием38:27 Легальный бизнес на Западе39:24 Ситуация с корейскими детьми40:17 Роль агентств усыновления41:04 Действия Викиликса42:06 Связи Дюпре и королевского дома Саудовской Аравии42:54 Деятельность ЦРУ и педофилия43:48 Связь с благотворительным фондом Зеленской44:42 Вывоз детей из Украины45:36 Связь с делом Эпштейна46:30 Подозрения в адрес Зеленского52:56 Расследование в Южной Корее и Бельгии53:50 Влияние Зеленского на общество54:47 Педофильское лобби в США55:48 Призыв к поддержке и анонс формата новостей56:46 Выбор тем для новостей57:42 Завершение .