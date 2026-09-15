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Вестник Бабушкинского района

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Врачи ГКБ имени Ерамишанцева провели операцию пациентке без почек на гемодиализе

Врачи городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева провели проктологическую операцию пациентке с отягощённым анамнезом.

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