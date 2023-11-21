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Жерар Пике: «14-ю ЛЧ «Реала» запомнят не из-за игры, а из-за эпичности: ни в одном из противостояний они не превосходили соперника. Но им достаточно 5 минут, и в этом величие «Мадрида»

Жерар Пике: «14-ю ЛЧ «Реала» запомнят не из-за игры, а из-за эпичности: ни в одном из противостояний они не превосходили соперника. Но им достаточно 5 минут, и в этом величие «Мадрида»

Бывший защитник «Барселоны» ранее заявил о : «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа.

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