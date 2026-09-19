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Курская АЭС-2 работает штатно после падения дрона на градирню

Курская АЭС-2 работает штатно после падения дрона на градирню

Вражеский беспилотник упал на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 и сдетонировал, однако повреждения оказались незначительными и не повлияли на работу станции.

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