ИЗВЕСТИЯ iz

6 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    ☝️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️СМИ узнали о наме...
  • ИгорьОвчаренко
    Информация  пустышка. Где применил, какой результат, Бездарная инормация.Российский Су-34 ...
  • Вовладар Даров
    После того что они сделали мириться?))) Такие друзья в навозной куче должны быть!Экс-советник Пент...

Смена раскладов: чем удивили итоги Кубка России по гимнастике в Сочи

Смена раскладов: чем удивили итоги Кубка России по гимнастике в Сочи

Трудности с доступом на международную арену придали новые силы российским внутренним стартам. Так, малозаметный ранее Кубок России второй год подряд принимает топ-гимнастов страны — по заявке этот турнир теперь едва ли отличим от чемпионата страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх