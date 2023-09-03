Смена раскладов: чем удивили итоги Кубка России по гимнастике в Сочи

Трудности с доступом на международную арену придали новые силы российским внутренним стартам. Так, малозаметный ранее Кубок России второй год подряд принимает топ-гимнастов страны — по заявке этот турнир теперь едва ли отличим от чемпионата страны.
Трудности с доступом на международную арену придали новые силы российским внутренним стартам. Так, малозаметный ранее Кубок России второй год подряд принимает топ-гимнастов страны — по заявке этот турнир теперь едва ли отличим от чемпионата страны.
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