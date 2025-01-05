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ВСУ сконцентрировали 10 бригад в Сумской области перед атакой под Курском

ВСУ сконцентрировали 10 бригад в Сумской области перед атакой под Курском

ВСУ сконцентрировали до 10 бригад в Сумской области перед контрнаступлением в районе Курска. Военкоры сообщают о начале действий противника, несмотря на сложные условия, и использовании ВСУ танков и другой техники.

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