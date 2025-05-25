В КНДР арестовали трех человек после аварии во время спуска эсминца на воду

Главный инженер судостроительной верфи в КНДР, начальник цеха общего монтажа корпуса и замдиректора по административным делам арестованы после аварии при спуске нового эсминца на воду, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
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