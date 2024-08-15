Курский Уполномоченный провел экстренное совещание по проблемам предпринимателей из приграничных районов

14 августа 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов провел экстренное совещание с представителями УФНС, Социального фонда, Госинспекции труда, комитета по труду и занятости населения, Федеральной службы судебных приставов и предприятий Курска.
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