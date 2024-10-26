Вучич назвал Набиуллину гением

Президент Сербии Александар Вучич сравнил экономическую ситуацию в Европейском союзе и своей стране, заявив об устойчивости экономики России и отметив высокий профессионализм главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
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