Запад «реализует стратегию сковывания» России в Балтийском море – помощник Путина

Запад «реализует стратегию сковывания» России и в Черном море. Какие шаги для этого предпринимаются, он не уточнил, отметив лишь, что члены НАТО хотят нарастить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтре.
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