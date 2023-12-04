В Москве сильный хлопок из мусоровоза дезориентировал водителя

В центре Москве на Ленинском проспекте во время передвижения в мусоровозе раздался хлопок в кузове, из-за чего пострадал водитель проезжавшего рядом автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
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