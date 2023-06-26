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Каменев о знакомстве с женой: «Написал в соцсетях, начали общаться. Предложение сделал в Питере – забронировал лодочку, попросил капитана принести цветы, произнес речь»

– Мы знаем, что не так давно у тебя была свадьба. Расскажи о знакомстве с будущей супругой? – Написал, как это сейчас принято – в социальных сетях.

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