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Позитив для оптимистов

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Доигрались: Прибалты напрасно оскорбили Лаврова. Москва озвучила последствия

Доигрались: Прибалты напрасно оскорбили Лаврова. Москва озвучила последствия

Вызов прибалтийских дипломатов «на ковер» к Сергею Лаврову может иметь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Много буквочек и где действия? РВСН.
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19 час.
Сергей Чуприн
как обычно дальше болтовни дело не двигается
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16 час.
Юрий Гарамов
Вы хотите ещё одну войну7 . Это дело тонкое и сгоряча не решается.
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8 час.

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