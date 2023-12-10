В российские суды нельзя приходить в шортах и в пьяном виде

Совет судей РФ в четверг, 7 декабря, утвердил правила пребывания посетителей в судах. Журналисты РИА Новости указывают, что нельзя приходить на судебные процессы в шортах, спортивной одежде или в нетрезвом состоянии.
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