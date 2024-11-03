Специалисты тыла группировки войск «Север» развернули все необходимые объекты МТО и выполняют задачи по всестороннему обеспечению войск

В ходе подготовки к зиме подразделения МТО производят работы по утеплению помещений и блиндажей военнослужащих, подразделения группировки обеспечиваются всеми видами топлива, в том числе созданы запасы дров для печей.
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