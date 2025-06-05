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Царьград

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Путин о возможной встрече с Зеленским: "Кто ведёт переговоры с террористами?"

Путин о возможной встрече с Зеленским: "Кто ведёт переговоры с террористами?"

Глава государства ответил на вопрос о том, состоится ли в обозримом будущем встреча с украинским президентом.

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