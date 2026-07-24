Политика как он...
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Политика как она есть

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В янтаре возрастом 99 млн лет нашли самца геккона

В янтаре возрастом 99 млн лет нашли самца геккона

Палеонтологи изучили двух миниатюрных ящериц, сохранившихся в янтаре из Мьянмы. Один из экземпляров оказался особенно ценным: у основания его хвоста ученые обнаружили характерное вздутие, по которому животное определили как самца.

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