В янтаре возрастом 99 млн лет нашли самца геккона

Палеонтологи изучили двух миниатюрных ящериц, сохранившихся в янтаре из Мьянмы. Один из экземпляров оказался особенно ценным: у основания его хвоста ученые обнаружили характерное вздутие, по которому животное определили как самца.
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