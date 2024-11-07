Россия готовится к переделу мира: Первый с "Цирконами" фрегат "Адмирал Головко" ушёл к берегам США

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Конечно. Предполагается, что при внедрении в жизнь единой морали, вопросы производственных отношений, экономической стратегии и экономических приоритетов будут решаться к общественному благу; партии и органы государственной власти претерпят естественное моральное очищение и преображение; патриоты во власти не будут мериться личными патриотизмами и патриотическими амбициями, а будут эффективно взаимодействовать друг с другом, с бизнесом и с обществом.
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17 час.
Alex Nемо
&quot;...корректировку международных правил хорошего тона...&quot; Не законов а именно правил! Вежливо и предельно понятно!
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13 час.
Владимир Елкин
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12 час.

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