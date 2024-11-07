Россия готовится к переделу мира: Первый с "Цирконами" фрегат "Адмирал Головко" ушёл к берегам США

Валерий Евстафьев

Конечно. Предполагается, что при внедрении в жизнь единой морали, вопросы производственных отношений, экономической стратегии и экономических приоритетов будут решаться к общественному благу; партии и органы государственной власти претерпят естественное моральное очищение и преображение; патриоты во власти не будут мериться личными патриотизмами и патриотическими амбициями, а будут эффективно взаимодействовать друг с другом, с бизнесом и с обществом.