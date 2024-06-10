В Буйнакске после массового отравления детские учреждения перевели на карантин

После массового отравления в Буйнакске все детские учреждения будут закрыты на карантин. Такое решение было принято после совещания с участием главы Дагестана Сергея Меликова, как сообщается в Telegram-канале его администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии