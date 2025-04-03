Вучич – Науфалу: сербы сами освободили Белград, Красная Армия лишь помогала

С конца января по середину марта 2025 года в Сербии бушевали беспорядки и масштабные уличные акции. Власти страны назвали происходившее попыткой госпереворота, намекнув на действия Запада и поблагодарив Москву за помощь в борьбе с «цветной революцией».
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