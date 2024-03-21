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Закон, порядок, государство

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Инженеры общевойсковой армии ВВО в Приморском крае отработали способы ведения инженерной разведки

Инженеры общевойсковой армии ВВО в Приморском крае отработали способы ведения инженерной разведки

Военнослужащие выполнили установку минных полей и разминирование различных участков местности, поиск мин, создание проходов в минно-взрывных заграждениях и минных полях.

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