Застрявший в пещере мужчина провел 26 часов в ловушке из-за камнепада

Мужчину спасли из пещеры на Сардинии, где он провел 26 часов в ловушке из-за камнепада. Бедолага по имени Лука Ольметто оказался в ловушке примерно на глубине 10 метров под землей в пещере Горроппедду в горном массиве Урзулей © Raimund Franken/ http://imagebroker.