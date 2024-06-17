Гимнастка Крамаренко записала видео вниз головой с поднятой ногой

Российская гимнастка Лала Крамаренко опубликовала в своих социальных сетях новый пост. Спортсменка выложила фотографию после тренировки, выполнив прогиб в спине и подняв вертикально вверх ногу, стоя на высоком подъеме.
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