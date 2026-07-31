Попытки Киева выдать диверсии и теракты в Крыму за перелом на линии фронта лишь приближают исчерпание российского терпения, заявил руководитель News Front Константин Кнырик в сюжете «Что будет дальше» программы «60 минут».
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