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ХАМАС потребовал свободного передвижения по границе Газы

ХАМАС потребовал свободного передвижения по границе Газы

Палестинская радикальная группировка ХАМАС потребовала, чтобы Израиль не входил в приграничную зону в восточной части Газы, обеспечивая при этом безопасность палестинским фермерам вблизи границы, 9 октября сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

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