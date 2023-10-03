В "Ивановке" состоится осенний праздник "День яблока"

7 октября в 12:00 в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова "Ивановка" состоится праздник "День яблока". Гостей мероприятия ждут ярмарка саженцев яблонь, акция "Посади свою яблоню в Ивановке", выступление фольклорных коллективов, яблочные забавы и потехи, яблочное угощение, яблочное чаепитие, концерты мастеров искусств, эстрадно-танцевальная программа.