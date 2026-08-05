Квартира за 1 млрд рублей стала самой дорогой из проданных на вторичном рынке Москвы

Высокая стоимость обусловлена статусом и престижностью локации Квартира площадью 209 квадратных метров в 1-м Тружениковом переулке в Хамовниках, проданная за 1,049 млрд рублей, стала самой дорогой на вторичном рынке жилья в Москве в первом полугодии 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на экосистему Kalinka.