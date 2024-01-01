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Рогов: обстрел Белгорода часть сценария Британии по разжиганию ненависти

Рогов: обстрел Белгорода часть сценария Британии по разжиганию ненависти

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал свои мысли относительно обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), называя это событие частью британского сценария по разжиганию ненависти.

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