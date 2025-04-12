Татарстан входит в топ-5 регионов по числу вакансий в авиационной отрасли

Согласно исследованию HeadHunter по зарплатным предложениям в авиационной отрасли, которое имеется в распоряжении у РИА Новости, одни из самых высоких окладов предлагают ведущим инженерам-программистам на C++, менеджерам по продажам и директорам по качеству – от 350 тысяч рублей в месяц.