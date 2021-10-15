Большие эстонские мечты про «Голубое копье»

МОСКВА, 15 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Хотя практические поставки еще не начались, стороны лишь подписали контракт и приступили к реализации расчетов по нему, тем не менее, факт покупки Эстонией партии противокорабельных ракет Blue Spear уже активно обсуждается в СМИ и вызвал ряд заявлений командования эстонской армии.