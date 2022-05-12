Ковачич вряд ли сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии из-за травмы голеностопа

Томас Тухель оценил травму хавбека «Челси» Матео Ковачича. Главный тренер «синих» высказался после матча АПЛ с «Лидсом» (3:0), в котором хорват был заменен на 30-й минуте.

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