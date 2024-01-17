Немецкая OBI подала иск к российской сети на 25 млн рублей

Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG обратилась в Арбитражный суд Московской области с новым иском к своим бывшим компаниям: ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», пишут «Ведомости».
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