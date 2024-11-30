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В 9 из 10 последних матчей между «Баварией» и «Боруссией» было забито 3+ гола. 2.25 – коэффициент на тотал больше 3,5 в предстоящей игре

«Бавария» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» в 12-м туре Бундеслиги. «Бавария» – явный фаворит за 1.

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