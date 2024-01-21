Yle: финский президент выступил против двойного гражданства для россиян

РИАМО - 22 янв. Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал не предоставлять двойное гражданство людям из стран, которые не признают двойное гражданство для самих финнов, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Yle.
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