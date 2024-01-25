В Алтайском крае сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков приняли участие в акции «Студенческий десант»

В рамках акции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков встретились со студентами Алтайского техникума кинологии и предпринимательства, которым напомнили о нормах административного и уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, отметив, что в настоящее время отмечается активное вовлечение учащихся образовательных организаций Алтайского края в закладчики наркотиков.
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