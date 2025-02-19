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Царьград

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Беспилотная угроза в Краснодаре успешно устранена МЧС России

Беспилотная угроза в Краснодаре успешно устранена МЧС России

В Краснодаре снята угроза, связанная с беспилотниками — информация поступила от МЧС России. Опасность была объявлена ночью в 01:15 по московскому времени и вскоре отменена.

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