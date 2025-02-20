НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Было бы  КГБ СССР ,  то  ХРЕН  такие были бы ,,ВЗРЫВЫ,, , КГБ  УМЕЛ  ПРЕДОТВРАЩАТЬ   такие ,,НАПАСТИ,, , да и  САМЫЙ ...Reuters: в Средиз...
  • Виктор Тимошевский
    Угрозы то в адрес России в основном идут с вашей стороны,причем очень активно и не стесняясь в выражениях.С самых выс...Глава Минобороны ...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ ....!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍DOGE в деле: в Пе...

Концерн «Калашников» начал поставки пистолета-пулемета ППК-20 для лётчиков

Концерн «Калашников» начал поставки пистолета-пулемета ППК-20 для лётчиков

Военные летчики ВКС РФ начали получать на вооружение пистолеты-пулеметы ППК-20.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх