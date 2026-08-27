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Газета.ру

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"Ведомости": дилеры намерены представить законопроект о жизненном цикле авто

"Ведомости": дилеры намерены представить законопроект о жизненном цикле авто

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) намерены в 2027 году направить законопроект о жизненном цикле автомототранспортных средств на рассмотрение депутатам Государственной думы или в правительство.

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