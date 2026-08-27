"Ведомости": дилеры намерены представить законопроект о жизненном цикле авто

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) намерены в 2027 году направить законопроект о жизненном цикле автомототранспортных средств на рассмотрение депутатам Государственной думы или в правительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии