❗️Севастопольцам, чье жилье пострадало от налета дрона ВСУ, предложили временное размещение в ПВР «Всем, у кого пострадало жильё, предложили размещение в ПВР и предоставление временного жилья на период ремонта.
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